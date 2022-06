Europei Under 19 2022: Rai, Sky o DAZN, dove vedere il torneo in diretta tv e streaming

Il calendario e le gare trasmesse in diretta tv e streaming: tutte le informazioni su come seguire l'Euro Under 19 e le partite dell'Italia.

Dopo due edizioni cancellate causa Covid, in Slovacchia si giocano gli Europei Under 19. Tra le otto squadre qualificate al torneo per giovani stelline del continente ci sarà anche l'Italia di Nunziata, che proverà ad ottenere la medaglia d'oro vent'anni dopo l'ultima volta.

Un torneo che vedrà presenti alcuni dei giovani più interessanti d'Europa, pronti a lasciare il segno e attirare l'attenzione di grandi club. A giugno Euro Under 19, che permetterà anche la possibile qualificazione ai Mondiali Under 20 previsti nel 2023.

DOVE VEDERE GLI EUROPEI UNDER 19 IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà la Rai a trasmettere le gare di Euro Under 19 in diretta tv e streaming tramite il canale Rai Sport e la piattaforma Rai Play: competizione dunque visibile in chiaro per tutti, senza abbonamento. In streaming basterà iscriversi gratuitamente al sito.

Per assistere alle partite dell'Italia e non solo si potranno usare pc e notebook per accedere a Rai Play o tablet e cellulare scaricando l'app specifica. E' possibile vedere le gare della Nazionale azzurra Under 19 anche utilizzando console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick.

CALENDARIO EURO UNDER 19: LE GARE IN DIRETTA

FASE A GIRONI

Slovacchia-Francia, 18 giugno ore 17:30

Italia-Romania, 18 giugno ore 20:00 - RAI SPORT HD

Serbia-Israele, 19 giugno ore 17:30

Inghilterra-Austria, 19 giugno ore 20:00

Slovacchia-Italia, 21 giugno ore 17:30 - RAI SPORT HD

Romania-Francia, 21 giugno ore 20:00

Israele-Austria, 22 giugno ore 17:30

Inghilterra-Serbia, 22 giugno ore 20:00

Romania-Slovacchia, 24 giugno ore 17:30

Francia-Italia, 24 giugno ore 20:00 - RAI SPORT HD

Israele-Inghilterra, 25 giugno ore 17:30

Austria-Serbia, 25 giugno ore 20:00

SEMIFINALI

Prima girone A-seconda girone B, 28 giugno (orario da definire)

Prima girone B-seconda girone A, 28 giugno (orario da definire)

SPAREGGIO

Terza girone A-terza girone B, 28 giugno (orario da definire)

FINALE