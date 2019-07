Europei Under 19 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vederli in tv e streaming

Tutte le informazioni sugli Europei Under 19 2019 in Armenia: tabellone, calendario, risultati e dove vedere le partite in tv e streaming.

L'estate dei tornei internazionali prosegue con gli Europei Under 19, in programma in Armenia da domenica 14 luglio a sabato 27 luglio. La manifestazione, giunta all'edizione numero 67, si terrà interamente nella città di Ereven, capitale dell'Armenia. Tre gli stadi coinvolti: il Republican Stadium (sede anche della finalissima), il Banants Stadium e l'FFA Academy Stadium.

Vetrina in passato per talenti del calibro di Pogba, Mbappé, Morata e Griezmann, gli Europei Under 19 vedranno impegnata anche l' del ct Carmine Nunziata, che ha preso il posto di Guidi dopo il 2° posto conquistato ai Mondiali Under 17. Tra le favorite d'obbligo troviamo corazzate come e , oltre al campione in carica.

In questa pagina tutte le informazioni sugli Europei Under 19 2019.

GRUPPO A Armenia Italia Portogallo Spagna GRUPPO B Francia Norvegia

Portieri : Marco Carnesecchi ( ), Alessandro Russo ( )

Difensori : Nicolò Armini ( ), Gabriele Bellodi ( ), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo ( ), Niccolò Corrado ( ), Paolo Gozzi Iweru ( ), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas )

Centrocampisti : Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco ( ), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Samuele Ricci ( )

Attaccanti : Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori ( ), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).

Le 8 squadre sono divise in due gironi da quattro: avanzano alla fase ad eliminazione diretta le prime due di ogni gruppo. Per semifinali e finale previsti incontri in gara secca, con supplementari e rigori in caso di eventuale parità al termine dei novanta minuti regolamentari.

Gli Europei Under 19 2019 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sulle reti RAI. Tutte le partite saranno disponibili anche in collegandosi al sito di RAI Sport.

GRUPPO A

DATA ORA PARTITA 14 lug 18:45 Armenia-Spagna - 14 lug 21:00 Italia-Portogallo - 17 lug 18:45 Portogallo-Spagna - 17 lug 21:00 Armenia-Italia - 20 lug 21:00 Portogallo-Armenia - 20 lug 21:00 Spagna-Italia -

CLASSIFICA : Armenia 0, Italia 0, Portogallo 0, Spagna 0

GRUPPO B

DATA ORA PARTITA 15 lug 18:45 Norvegia-Irlanda - 15 lug 21:00 Repubblica Ceca-Francia - 18 lug 18:45 Repubblica Ceca-Norvegia - 18 lug 21:00 Irlanda-Francia - 21 lug 21:00 Francia-Norvegia - 21 lug 21:00 Irlanda-Repubblica Ceca -

CLASSIFICA : Francia 0, Irlanda 0, Norvegia 0, Repubblica Ceca 0.

DATA ORA PARTITA 24 lug 18:00 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B - 24 lug 21:00 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A -