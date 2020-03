Europei rinviati: Demiral 'festeggia' sui social

Gli Europei posticipati all'anno prossimo consentiranno a Demiral, ora ai box per infortunio, di poter partecipare con la Turchia.

L'Esecutivo ha approvato: Europei posticipati di un anno. L'emergenza coronavirus, infatti, non consente di poter disputare questa competizione nell'annata corrente. E oggi, ufficialmente, la UEFA ha deciso di prendere una decisione pressoché scontata. Nuova gara inaugurale: , 11 giugno 2021.

Un appuntamento a cui Merih Demiral, con la sua contro l' , non vuole proprio mancare. E, a tal proposito, non ha nascosto la sua soddisfazione sui social, postando una sorta di esultanza rabbiosa per ciò che gli era stato tolto dalla sfortuna.

Nessun festeggiamento, ovviamente, in quanto il centrale bianconero - al pari di tutti - è conscio di come il COVID-19 sia sfociato nel dramma vero e proprio. Dunque, testa rivolta agli argomenti non prioritari e, dunque, il calcio può e deve passare in secondo piano.

Ko dal 12 gennaio, dalla trasferta vinta dalla per 1-2 contro la Roma caratterizzata proprio da un goal di Demiral, l'ex sta lavorando duramente per recuperare dall'infortunio. Sempre in quella partita, appoggiando male la gamba in ricaduta, si era procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Tutto procede secondo tabella: fisioterapia e grinta. Componente, quest'ultima, profusa in lungo e in largo dal turco, che nelle ultime apparizioni con la Juve aveva dimostrato di essere un prospetto notevole destinato a fare cose prestigiose.

Euro 2021 chiama, Demiral risponderà. Con tanti saluti alla malasorte che, in pieno processo di crescita, ha ostacolato l'ascesa di un autentico predestinato. Ritenuto, tra l'altro, incedibile dai dirigenti della Continassa.