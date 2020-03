Europei nel 2021, l'UEFA precisa: "Si chiamerà sempre Euro 2020"

L'emergenza Coronavirus travolge l'Europa intera e ferma il mondo del calcio: già presa la decisione da parte dell'UEFA di rinviare all'anno prossimo, ma la competizione non cambierà nome in Euro 2021.

La precisazione viene fatta dallo stesso organo europeo, che dunque manterrà il logo inizialmente disegnato per la prestigiosa competizione:

"Sebbene sia stato provvisoriamente fissato dall'11 giugno all'11 luglio 2021, Euro 2020 resterà con il nome di UEFA Euro 2020".

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9