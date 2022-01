Europei Futsal 2022, Italia-Finlandia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

EUROPEI FUTSAL 2022, ITALIA-FINLANDIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Finlandia

Italia-Finlandia Data: 20 gennaio 2022

20 gennaio 2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Rai Sport HD (numero 57 del satellite)

Streaming: RaiPlay

E' tutto pronto per l'inizio degli Europei di futsal, ospitati dall'Olanda: tra le pretendenti alla vittoria finale c'è anche l'Italia, impegnata contro la Finlandia nel match d'esordio.

Azzurri inseriti nel Gruppo B assieme anche a Kazakistan e Slovenia: per accedere ai quarti di finale e sfidare la prima o la seconda del Gruppo A, servirà terminare tra le prime due posizioni.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Italia ha vinto questa competizione per due volte nella sua storia: nel 2003 (edizione ospitata in casa) e nel 2014 in Belgio, quando arrivò il successo in finale per 3-1 sulla Russia.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Italia-Finlandia degli Europei di futsal, comprese le info sulla diretta tv e streaming.

ORARIO ITALIA-FINLANDIA

Italia-Finlandia degli Europei di futsal andrà in scena giovedì 20 gennaio 2022 al 'MartiniPlaza' di Groningen. Calcio d'inizio alle ore 17:30.

DOVE VEDERE ITALIA-FINLANDIA IN TV

Italia-Finlandia sarà trasmessa in tv dalla Rai e precisamente sul canale Rai Sport HD (numero 57 del digitale terrestre).

ITALIA-FINLANDIA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Italia-Finlandia in streaming attraverso il servizio RaiPlay, fruibile con l'app dedicata per smartphone e tablet e raggiungibile anche da pc tramite browser.