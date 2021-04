Europei con i tifosi, Vaia chiede attenzione: "Tutti vaccinati e tamponati"

Il direttore dello Spallanzani manda un messaggio in vista del torneo previsto a giugno: "Servirà grande responsabilità dei cittadini".

Manca ormai poco più di un mese agli Europei del 2021. Dopo il posticipo di un anno, il torneo continentale si giocherà regolarmente e sopratutto con i tifosi sugli spalti. Nelle varie nazioni ospitanti c'è chi garantirà il 75%, chi addirittura potrebbe portare un soldout dopo un anno.

In Italia il governo ha assicurato all'UEFA il 25% dell'Olimpico, circa 18.000 persone che proveranno a spingere l'Italia, ma anche le sue avversarie, nella corsa al trofeo vinto dal Portogallo di Cristiano Ronaldo nel 2016. FIGC e istituzioni ora a contatto continuo per garantire la sicurezza degli spettatori.

Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, ha incontrato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina:

"Gli Europei nella Capitale saranno il segno dell'Italia che riapre e che lo fa in sicurezza. Lo Spallanzani sarà l'ospedale di riferimento. Si rafforza il principio di arrivare in maniera contingentata allo stadio in condizioni di assoluta sicurezza. Sarà consentito l'accesso allo stadio a chi avrà il certificato vaccinale o a chi sarà negativo al tampone nelle 24/48 ore".

Aperture in tutta la Penisola in zona gialla, a giugno sarà la volta dei tifosi allo stadio, per gli Europei che vedranno l'Italia inaugurare il torneo contro la Turchia. Quattro le gare previste all'Olimpico, di cui tre nella fase a gironi, tutte con la Nazionale di Mancini protagonista.

Vaia manda un messaggio ai tifosi: