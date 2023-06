Europei atletica 2023, diffuso per errore un coro contro la Juventus

Durante la premiazione andata in scena in Polonia è partita la canzone sbagliata: una versione da stadio di "Sarà perché ti amo".

Quando i cori da stadio varcano i confini del calcio ed entrano in quelli degli altri sport. Come è accaduto a Chorzow, in Polonia, dove per errore è stata diffusa una canzone cantata contro la Juventus dai tifosi avversari.

Il contesto è la finale degli Europei a squadre di atletica. Ed è lì, come riporta l'Adnkronos, che si è consumata la gaffe. Perché dagli altoparlanti si sarebbe dovuta diffondere la canzone "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri per celebrare la vittoria dell'Italia, ma non è stato così.

La base musicale, in realtà, era quella. Ma le parole no. Anzi, è partito per errore uno dei cori da stadio "dedicati" dagli anti-bianconeri alla Juventus: "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino".

L'eco della gaffe si è immediatamente sparsa sui social, diventando virale anche in Italia tra i tifosi di calcio. Anche se l'episodio è avvenuto in occasione della premiazione di un altro sport.