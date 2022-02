L'Europa può aspettare: Thiago Almada sceglie la MLS e firma con l'Atlanta United

Da quando ha iniziato a giocare a livello professionistico, in Argentina, Thiago Almada è sempre stato considerato uno dei maggiori talenti del calcio sudamericano: tecnica con la palla eccezionale, capacità di incidere da Top player. Insomma, ha sempre avuto tutte le caratteristiche giuste.

Tant'è che sin dalle prime gare con il Velez diversi sono stati i club ad affacciarsi, osservandolo: il Manchester City, che sembrava aver bruciato tutti neanche troppo tempo fa, ma anche l'Inter, a cui è stato accostato.

L'Europa, almeno per il momento, però, può aspettare: Thiago Almada ha fatto una scelta "non convenzionale", lasciando sì l'Argentina, ma rimanendo in America. Solo si è spostato al Nord.

Già nello scorso dicembre il Velez aveva comunicato il futuro del gioiello argentino, poche ore fa è diventato realtà: con una nota ufficiale l'Atlanta United ha comunicato l'ingaggio del giocatore.

I campioni della MLS 2018 hanno acquistato Thiago Almada per la cifra record, per il calcio statunitense, di 16 milioni di dollari che fa di lui il trasferimento in entrata più alto della storia della Major League.

Qualcuno si sarebbe augurato di vederlo in Europa, magari in Italia: così non sarà, però. Almeno per ora: a 20 anni (21 ad aprile) ha ancora tanto tempo per confermare quanto di buono si dice si lui, persino negli USA.