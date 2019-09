Europa League, Wolfsberger-Roma si giocherà a Graz: cambio stadio per un'esposizione di alberi

Il Wolfsberger non potrà giocare nello Wörthersee-Stadion di Klagenfurt contro la Roma: il 3 ottobre in campo ci sarà un'esposizione di alberi.

Avversario della nei gironi di , il Wolfsberger sarà costretto a disputare la gara casalinga contro i giallorossi a Graz il prossimo 3 ottobre.

Il motivo? Il club austriaco non può utilizzare il proprio impianto in quanto non adatto secondo le norme UEFA (ha appena 3000 posti a sedere e altri 4500 in piedi) e non potrà nemmeno giocare al Wörthersee-Stadion di Klagenfurt a causa di un'esposizione di alberi.

Situato a una cinquantina di chilometri dalla città, il Wörthersee-Stadion era infatti stato scelto dal Wolfsberger come teatro per le proprie gare di Europa League ma il club non aveva fatto i conti con il fatto che in campo ci saranno 200 alberi fino al termine di ottobre.

Ebbene sì. L' Klagenfurt, club a cui appartiene lo stadio, ha infatti ha infatti aderito all'iniziativa 'For Forest', decidendo così di piantare sul proprio terreno di gioco 200 alberi.

Una 'mostra' che ha il compito di sensibilizzare le persone contro il degrado ambientale e che di fatto impedirà a Wolfsberger e Roma di scendere in campo.

Per questo motivo è stato scelto di disputare la gara alla UPC Arena di Graz, costringendo i tifosi della squadra di casa a compiere un viaggio di 80 chilometri.