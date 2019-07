Europa League, Torino contro il Debrecen nel secondo turno di qualificazione

Sarà il Debrecen il primo avversario del Torino in Europa League: gli ungheresi hanno avuto la meglio sugli albanesi del Kukesi nel primo turno.

L'avventura del nella prossima inizierà contro il Debrecen. La formazione ungherese ha infatti avuto la meglio sugli albanesi del Kukesi nel primo turno di qualificazione e affronterà la formazione granata.

Dopo la vittoria di una settimana fa per 3-0 in casa, il Debrecen ha pareggiato 1-1 in trasferta a Elbasan: Szatmari ha risposto al vantaggio iniziale di Ethemi, regalando la qualificazione al secondo turno contro il Torino.

Il match di andata avrà luogo il 25 luglio, mentre il match di ritorno è previsto per l'1 agosto in terra ungherese. La nuova avventura europea del Torino di Mazzarri riparte dal Debrecen