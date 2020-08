Europa League, Siviglia-Manchester United in diretta LIVE!

Il Manchester United sfida il Siviglia nella prima semifinale di Europa League: in palio un posto nella finale di Colonia.

SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 1-1

Marcatori: 9' rig. Bruno Fernandes (M), 26' Suso (S)

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Arbitro: Felix Brych

Ammoniti: Williams (M), Diego Carlos (S)

Espulsi: -

LA DIRETTA LIVE DI SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED

45' INTERVALLO - Botta e risposta tra e , ancora tutto aperto per il passaggio in finale.

34' - Sicuramente più pericoloso il Manchester United, ma a livello di tiri in porta vige la parità.

26' - PAREGGIO DEL SIVIGLIA! Corsa di Reguilon sulla sinistra dopo un perfetto contropiede, palla in mezzo a tagliare l'area e palla sui piedi di Suso che col sinistro batte De Gea.

22' - Diego Carlos atterra Martial da dietro, prima ammonizione anche per il Siviglia

17' - Intervento in ritardo di Williams su Jordan, primo giallo della gara

9' - GOAL DEL MANCHESTER UNITED - Bruno Fernandes non sbaglia un colpo, il vantaggio porta la sua firma grazie alla conclusiona angolata: Bounou aveva comunque indovinato la direzione.

8' - RIGORE PER IL MANCHESTER UNITED - Byrch va al VAR e assegna subito il penalty: Diego Carlos ha travolto Rashford.

1' - E' iniziata la prima semifinale di , Siviglia contro Manchester United in gara secca

Prepartita - Formazioni confermate, con l'eccezione di Suso: l'ex milanista parte titolare nelt ridente, mentre si siede in panchina Munir. Al centro dell'attacco conferma per En-Nesyri, prima punta del Siviglia. Il Manchester United invece inseriesce Fred e non Matic come mediano, con Greenwood ancora una volta esterno.