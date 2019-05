Europa League a Sarri: primo titolo a sessant'anni

4-1 all'Arsenal, il Chelsea vince l'Europa League. Sarri sul trono continentale e un probabile futuro alla Juventus nella prossima stagione.

Ha esultato ai tempi del Sansovino, conquistando la Coppa Serie D e l'Eccellenza. Poi più nulla, in una una carriera che ha fatto rima con gavetta prima dell' , del , del. Il 29 maggio 2019, più di vent'anni dopo l'inizio della sua avventura da allenatore,conquista il suo primo titolo importante, l' .

Primo tempo pari, poi il poker all' che ha portato finalmente un trofeo nella bacheca di Sarri, vicino a raggiungere una grossa soddisfazione in qualche occasione nell'ultimo triennio, ma mai riuscito ad alzare al cielo un titolo. Secondo in , sconfitto in finale di League Cup, stavolta ha fatto sua la vittoria.

Un 4-1 magico per il Chelsea e per l'Arsenal, nella partita che potrebbe aver chiuso il ciclo di Sarri a Londra. Dopo appena una stagione. Una stagione decisamente soddisfacente per i Blues, che hanno riconquistato la grazie al campionato, sollevato al cielo di Baku l'Europa League e raggiunto la finale di League Cup.

Ha dovuto aspettare i sessant'anni Sarri, un allenatore decisamente fuori dal comune, nel vero senso della parola: rispetto agli altri tecnici del resto ha lavorato in banca, non ha avuto una carriera da calciatore, ma è comunque riuscito a farsi amare al momento giusto, mostrando un bel gioco e potenzialità infinite.

Ed ora, per Sarri, sembra esserci la possibilità di vincere anche in , dopo aver conquistato in Europa. E' lui infatti il grande favorito per la panchina della , proprio quella squadra che non è riuscito a battere nella scorsa annata, nonostante il record di punti consegnato al Napoli. Proprio quella squadra che da più di vent'anni sogna di vincere in Europa.

Il suo gioco, le sue scelte di mercato e i suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo hanno diviso il tifo, mentre il Chelsea, nonostante quanto raggiunto in stagione, sembra preferire puntare su un simbolo come il leggendario ex Lampard per il futuro.

Non è ancora detta l'ultima parola e la conferma a Londra potrebbe arrivare, ma la percentuale sembra essere bassissima. Nelle prossime ore, la verità.