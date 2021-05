Europa League, la rosa dei migliori 23 scelti dall'UEFA: presente tanta Roma

Tanta Roma, ma anche gradite vecchie conoscenze del nostro campionato. La rosa dei migliori 23 calciatori dell'Europa League 2020/2021, fa registrare la presenza di diversi giocatori giallorossi, capaci di guidare la squadra di Paulo Fonseca fino alle semifinali.

A comporre il roster è stata l'UEFA, che ha assemblato un organico ben omogeneo ruolo per ruolo: 3 portieri, 7 difensori, 8 centrocampisti e 5 attaccanti.

Partiamo dai pali, dove tra i magnifici 23 - insieme a Livakovic della Dinamo Zagabria e Geronimo Rulli, protagonista assoluto nella finalissima che ha consegnato il trofeo al suo Villarreal ai rigori contro il Manchester United, compare il nome di Pau Lopez.

In difesa Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola fanno compagnia ad Albiol, Pedraza e Pau Torres del Sottomarino Giallo, nonchè a Maguire e Wan-Bissaka dei Red Devils.

A centrocampo spicca Lorenzo Pellegrini, inserito in una colonia di 'colleghi' che annovera tra gli altri Paul Pogba, Bruno Fernandes, McTominay e l'ex Spezia Orsic, trascinatore della Dinamo Zagabria.

Attacco 'a 5 stelle' infine, con Edin Dzeko al quale fanno compagnia Edinson Cavani, Gerard Moreno, Tadic dell'Ajax e Pepè dell'Arsenal. Di seguito l'elenco completo dei migliori 23 calciatori dell'Europa League 2020/2021 scelti dall'UEFA.

UEL Squad of the Season 2020/21



UEFA's Technical Observers have selected their 23-man all-star squad from this season's Europa League #UEL pic.twitter.com/rKbi7diKaT