Per l'Europa League c'è la fila: dalla Roma al Bologna, corsa a sei

Almeno sei squadre coinvolte nella corsa all'Europa League: dalla Roma al Napoli, passando per il Milan, il Verona, il Parma e il Bologna.

La scalda i motori e dopo aver analizzato la situazione per la corsa alla prossima Champions League è tempo di fare il punto della situazione sul 'rush' finale che porta alla prossima , dove la situazione è piuttosto incerta con tante squadre coinvolte.

Attualmente la è saldamente al quinto posto che vale l'accesso diretto ai gironi della prossima Europa League, forte di un vantaggio di sei punti sul , che occupa invece il sesto posto normalmente valido per il preliminare.

Gli azzurri hanno però soltanto tre punti di vantaggio sul , che insegue al settimo posto e spera di poter recuperare una stagione fin qui deludente. A quota 35, rispettivamente all'ottavo e nono posto, figurano e , che però hanno una partita in meno e dunque potrebbero potenzialmente portarsi a un solo punto dalla squadra di Gattuso.

Altre squadre

Ancora in piena corsa anche il di Mihajlovic, che nonostante il decimo posto resta agganciato al treno delle concorrenti con sette punti di distanza dagli azzurri. Più complicata invece la corsa di , e , staccate di sette e nove punti.

Va però sottolineato che anche il settimo posto potrebbe risultare un piazzamento utile per la qualificazione alla prossima Europa League. Questo perchè il regolamento prevede la qualificazione alla competizione anche tramite la vittoria della coppa nazionale: dunque se la squadra che vince la Coppa si qualifica alle coppe europee mediante un piazzamento nelle prime sei in campionato, l'ultimo slot utile per la qualificazione va alla settima classificata e non alla finalista della coppa.

Dunque considerando che , Napoli e in questo momento sarebbero qualificate tramite la classifica, se il Milan non dovesse alzare il trofeo il settimo posto diventerebbe utile per accedere ai preliminari.

Le prime a scendere in campo saranno il Verona contro il Cagliari e il Parma sul campo del : due sfide che assesteranno la classifica e daranno il quadro completo prima della partenza effettiva con il 'turno pieno'.

Sarà una corsa entusiasmante anche per i numerosi scontri diretti tra le tante contendenti: il Napoli, ad esempio, sarà chiamato a sfidare il Verona, la Roma, il Milan e il Parma prima della chiusura contro le due big Inter e .

Discorso analogo per i rossoneri, che dovranno vedersela con Roma, Napoli e Parma nell'ordine. Anche il Verona dovrà confrontarsi con Napoli, Parma, Fiorentina e Roma, mentre il Bologna avrà tre scontri diretti di fila contro Parma, Napoli e Milan.