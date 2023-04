Europa League, ritorno quarti: Bayer Leverkusen, Juventus, Roma e Siviglia avanti

Eliminate Saint-Gilloise, Sporting Lisbona, Manchester United e Feyenoord. La Juvenyus affronterà il Siviglia, il Bayer sfiderà la Roma.

Definite le semifinali di Europa League. Esulta la Juventus, esulta anche la Roma. Pareggio per i bianconeri, tris dei giallorossi ai supplementari dopo la vittoria di misura ottenuta ai tempi regolamentari: entrambe giocheranno il prossimo atto del torneo, con la possibilità di sfidarsi in finale in caso di superamento di un altro turno.

La rete di Spinazzola aveva dato speranza ai giallorossi, eliminata però dal goal di Paixao. Poi, però, Dybala con il 2-1 che è valso il supplementare e dunque El Shaarawy, hanno portato la Roma in semifinale. Di fronte ai capitolini, ora, il Bayer.

Un Leverkusen che non ha lasciato scampo alla sorpresa Union Saint-Gilloise, riuscita a pareggiare 1-1 in Germania, cadendo però in maniera roboante per 4-1 in casa.

La Juventus ha pareggiato 1-1 con il goal di Rabiot prima e il pari di Edwards du rigore: Madama sfiderà in semifinale la squadra che ha vinto più Europa League, ovvero il Siviglia. La squadra spagnola ha battuto con un tris il Manchester United, autore di una gara horror in difesa: En Nesyri a nozze con gli errori di Maguire e De Gea.

QUARTI DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DEL RITORNO

ROMA-FEYENOORD 4-1 dts [60' Spinazzola (R), 80' Paixao (F), 89' Dybala (R), 101' ts El Shaarawy (R), 111' ts Pellegrini (R)] (and. 0-1)

UNION SAINT-GILLOISE-BAYER LEVERKUSEN 1-4 [2' Diaby (B), 38' Bakker (B), 61' Frimpong (B), 65' Terho (U), 79' Hlozek (B)] (and. 1-1)

SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 0-3 [8' En-Nesyiri, 47' Bade, 81' En-Nesyri] (and. 2-2)

SPORTING-JUVENTUS 1-1 [9' Rabiot (J), 20' rig. Edwards (S)] (and. 0-1)