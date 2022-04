Europa League, ritorno quarti di finale: Barcellona e Lione eliminate

Il quadro delle semifinaliste di Europa League è quasi completo. Quattro squadre in gioco dopo il ritorno dei quarti, che ha portato all'ennesima delusione per le italiane. L'Atalanta è stata infatti eliminata a Bergamo dal Lipsia, avanti grazie alla doppietta di Nkunku.

Per ventidue anni di fila, dunque, niente trofeo per le squadre italiane. Rimangono in gioco due tedesche, una inglese e una portoghese/scozzese.

A contendere la finale al Lipsia sarà una tra Rangers e Braga: 2-1 in Scozia e match ai supplementari. Il team britannico sembrava diretto verso la semifinale, prima della rete nel finale di Carmo, arrivato nonostante l'inferiorità numerica per oltre 45 minuti in seguito al rosso al momento del rigore del raddoppio.

Dall'altra parte del tabellone, invece, si sfideranno West Ham ed Eintracht Francoforte. Tris senza storia per gli inlges, chei hanno dominato a Lione con un primo tempo da urlo in cui il colpo di testa di Dawosn e la conclusione di Rice deviata hanno portato alla qualificazione in semifinale. Nella ripresa Bowen ha chiuso la questione.

Colpaccio per l'Eintracht, che interrompe la lunga striscia di risultati importanti del nuovo Barcellona di Xavi, espugnando il Camp Nou nel giro di una mezzora: il rigore di Kostic ha subito tagliato le gambe ai blaugrana, k.o dopo il goal di Borrè. Nel secondo tempo arriva anche il tris di Kostic per la personale doppietta. I catalani tornano in partita troppo tardi: goal di Busquets e rigore di Depay in extratime, prima del triplice fischio che sancisce l'eliminazione per 3-2.

QUARTI DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DELLE GARE DI RITORNO

ATALANTA-LIPSIA 0-2 [18' e 87' rig. Nkunku] (and. 1-1)

BARCELLONA-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-3 (and. 1-1) 4' rig. Kostic (E), 36' Borré (E), 67' Kostic (E), 91' Busquets (B), 100' rig. Depay (B)]

LIONE-WEST HAM 0-3 [38' Dawson, 44' Rice, 48' Bowen] (and. 1-1)

RANGERS-BRAGA 2-1 (and. 0-1) 4' e 44' rig. Tavernier (R), 83' Carmo (B)] - ai supplementari