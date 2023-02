La Juventus travolge il Nantes, lo Sporting domina in casa del Midtjylland. Impresa sfiorata dal PSV, che si ferma al 2-0 contro il Siviglia.

Nelle partite delle 18.45, passano la Juventus, il Siviglia, il Leverkusen e lo Sporting. Se i bianconeri si impongono per 3-0 sul campo del Nantes grazie a una strepitosa tripletta di Di Maria, non è da meno l'impresa dei portoghesi: 4-0 in casa del Midtjylland dopo l'1-1 dell'andata. Grande serata anche per il Leverkusen, che passa ai rigori in casa del Monaco. Il PSV sfiora la rimonta, ma si ferma al 2-0 contro il Siviglia, che va agli ottavi.

Alle 21 Roma-Salisburgo, Manchester United-Barcellona, Rennes-Shakhtar e Union Berlino-Ajax.

PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DEL RITORNO

NANTES-JUVENTUS 0-3 (and. 1-1) [5', 20' e 78' Di Maria]

MIDTJYLLAND-SPORTING 0-4 (and. 1-1) [21' Coates, 50' e 77' Pote, 85' aut. Gartenmann]

MONACO-BAYER LEVERKUSEN 2-3 (3-5 d.c.r.) (and. 3-2) [13' Wirtz (B), 19' rig. Ben Yedder (M), 21' Palacios (B), 58' Adli (B), 84' Embolo (M)]

PSV-SIVIGLIA 2-0 (and. 0-3) [77' De Jong, 95' Fabio Silva]

MANCHESTER UNITED-BARCELLONA (and. 2-2) [ore 21,00]

RENNES-SHAKHTAR (and. 1-2) [ore 21,00]

ROMA-SALISBURGO (and. 0-1) [ore 21,00]

UNION BERLINO-AJAX (and. 0-0) [ore 21,00]