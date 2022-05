Europa League, risultati semifinali di ritorno - Rangers ed Eintracht in finale

Eintracht Francoforte e Rangers sono le due squadre qualificate alla finalissima di Europa League 2021/2022. Chiuse le semifinali di ritorno, si può cominciare a pensare all'ultimo atto del torneo, che permetterà al team tedesco o a quello scozzese di entrare nell'albo d'oro un anno dopo il Villarreal.

Un primo tempo da urlo per i Rangers, capaci di ribaltare l'1-0 ottenuto dal Lipsia nel match d'andata con due reti nel giro di sei minuti, tra il minuto 18 e il 24. E' stato il solito Tavernier a trovare il vantaggio: discesa di Kent sulla corsia mancina e tocco dentro per il compagno di squadra, che mette dentro sotto porta il settimo goal della sua annata di Europa League. Ora è capocannoniere solitario.

Ibrox Stadium di fuoco e raddoppio praticamente immediato: ci ha pensato Kamara a mettere dentro il 2-0 al 24esimo minuto. Mancino preciso all'angolino dopo un errore in fase di costruzione del Lipsia e qualificazione alla finale di Siviglia più vicino.

Nkunku ha però ridato speranze al Lipsia, ma niente supplementari: Landstrom ha risolto a centro area al minuto 81 al volo dopo il salvataggio sulla linea di Gvardiol, segnando il goal della qualificazione.

Nell'altro incontro di semifinale, invece, il West Ham non è riuscito a ribaltare il k.o dell'andata, ottenendo una seconda sconfitta dopo la prima ottenuta a Londra: anche a Francoforte l'Eintracht ha avuto la meglio, stavolta grazie al centro di Borrè al 26esimo minuto.

Il colombiano si è trovato solissimo a centro area sull'assist dalla destra di Knauff. Per il West Ham ha pesato in maniera decisiva l'espulsione comminata a Cresswell al minuto 17: inizialmente giallo per un brutto fallo, dunque rosso dopo il consulto al VAR.

SEMIFINALI DI RITORNO EUROPA LEAGUE: I RISULTATI

EINTRACHT FRANCOFORTE-WEST HAM 1-0 [26' Borré]

RANGERS-LIPSIA 3-1 18' Tavernier (R), 24' Kamara (R), 71' Nkunku (L), 81' Lundstram (R)]