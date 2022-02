Si chiudono i sedicesimi di ritorno di Europa League. I playoff per accedere agli ottavi hanno visto confermate le sensazioni della vigilia: passano infatti il turno e parteciperanno al sorteggio in programma il 25 febbraio, Siviglia e Atalanta. Niente da fare, invece, per la Lazio.

In casa dell'Olympiacos, infatti, l'Atalanta ha superato i greci con un deciso 3-0, in cui Malinovskyi è stato grande protagonista con una doppietta arrivata nel giro di pochi minuti. Il Siviglia è stato invece sconfitto a Zagabria, riuscendo comunque a passare il turno grazie al 3-1 dell'andata in terra spagnola.

La Lazio di Sarri viene eliminata dopo il vantaggio iniziale. Avanti grazie al solito Immobile, il Porto è riuscito a ribaltare la formazione capitolina all'Olimpico. Nel finale la rete di Cataldi non basta: il 2-2 permette ai lusitani di continuare il proprio cammino europeo.

Tra le gare delle 18:45 la sfida forse più equilibrata ed aperta ogni risultato era quella tra Real Sociedad e Lipsia, soprattutto dopo il 2-2 di una settimana fa. Gli spagnoli tornano a casa dopo aver perso in casa per 3-1, mentre i tedeschi passano il turno, con la possibilità di lottare per il titolo.

I RISULTATI

DINAMO ZAGABRIA-SIVIGLIA 1-0 (and. 1-3)

LAZIO-PORTO 2-2 (and. 1-2)

OLYMPIACOS-ATALANTA 0-3 (and. 1-2)

REAL SOCIEDAD-LIPSIA 1-3 (and. 2-2)

BETIS-ZENIT (and. 3-2) [ore 21,00]

SPORTING BRAGA-SHERIFF (and. 0-2) [ore 21,00]

NAPOLI-BARCELLONA (and. 1-1) [ore 21,00]

RANGERS-BORUSSIA DORTMUND (and. 4-2) [ore 21,00]