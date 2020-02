Europa League, risultati ritorno sedicesimi - avanzano i Rangers, eliminato il Braga

I Glasgow Rangers si qualificano agli ottavi di finale di Europa League. Eliminato il Braga, giovedì tocca a Roma e Inter.

Quella dei Glasgow è la prima compagine a staccare il pass per gli ottavi di finale di . Gli uomini guidati da Steven Gerrard, dopo essersi già imposti nel match d’andata per 3-2, hanno espugnato il campo del Braga con un 1-0, nella prima gara tra quelle in programma nel ritorno dei sedicesimi di finale.

All’Estadio Municipal de Braga, tutto facile per gli scozzesi, che già nelle battute finali della prima frazione avrebbero la possibilità di portarsi in vantaggio, ma Ianis Hagi ha fallito un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Matheus.

A decidere il match è stata una rete di Kent che, al 61’, servito proprio da Hagi si è involato in contropiede e, dopo aver eluso il tentativo di intervento di un difensore avversario, dall’interno dell’area di rigore ha insaccato con una precisa conclusione di sinistro.

Altre squadre

Tutte in programma nella giornata di giovedì le altre partite del turno.

EUROPA LEAGUE, RITORNO SEDICESIMI

BRAGA-RANGERS (and. 2-3) 0-1 [61’ Kent]

BASAKSEHIR-SPORTING (and. 1-3) [Giovedì, ore 18.55]

BASILEA-APOEL (and. 3-0) [Giovedì, ore 18.55]

ESPANYOL-WOLVERHAMPTON (and. 0-4) [Giovedì, ore 18.55]

PORTO-BAYER LEVERKUSEN (and. 1-2) [Giovedì, ore 18.55]

GENT-ROMA (and. 0-1) [Giovedì, ore 18.55]

MALMO-WOLFSBURG (and. 1-2) [Giovedì, ore 18.55]

AJAX-GETAFE (and. 0-2) [Giovedì, ore 21.00]

ARSENAL-OLYMPIACOS (and. 1-0) [Giovedì, ore 21.00]

BENFICA-SHAKHTAR (and. 1-2) [Giovedì, ore 21.00]

CELTIC-COPENAGHEN (and. 1-1) [Giovedì, ore 21.00]

INTER-LUDOGORETS (and. 2-0) [Giovedì, ore 21.00]

MANCHESTER UNITED-BRUGGE (and. 1-1) [Giovedì, ore 21.00]

SALISBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE (and. 1-4) [Giovedì, ore 21.00]

SIVIGLIA-CLUJ (and. 1-1) [Giovedì, ore 21.00]