Europa League, ritorno quarti - Arsenal, Manchester United e Villarreal in semifinale

L'Arsenal travolge lo Slavia Praga a domicilio e si qualifica, avanti anche United (fuori il Granada) e Villarreal, che elimina la Dinamo Zagabria.

Il ritorno dei quarti di Europa League, oltre alla Roma, fa felici due inglesi e una squadra spagnola.

In semifinale, insieme ai giallorossi, anche il Manchester United - vittorioso sul Granada con un altro 2-0 grazie a Cavani e un autogoal - l'Arsenal, capace di travolgere lo Slavia Praga in terra ceca in seguito al deludente 1-1 dell'andata ad Emirates, e il Villarreal, che supera la Dinamo Zagabria anche al 'Madrigal'.

Il programma delle semifinali di Europa League, prevede Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal.

EUROPA LEAGUE, RITORNO QUARTI DI FINALE

ROMA-AJAX 1-1 (and. 2-1) [49' Brobbey (A), 72' Dzeko (R)]

MANCHESTER UNITED-GRANADA 2-0 (and. 2-0) [6' Cavani, 90' aut. Vallejo]

SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-4 (and. 1-1) [18' Pepè, 21' rig. e 77' Lacazette, 24' Saka]

VILLARREAL-DINAMO ZAGABRIA 2-1 (and. 1-0) [36' Alcacer (V), 43' Gerard Moreno (V), 74' Orsic (D)]