Europa League, risultati andata semifinali: vincono Lipsia ed Eintracht

Primi 90' delle semifinali di Europa League con due successi di misura che, in qualche modo, danno una parvenza di quella che potrebbe essere la finalissima del 18 maggio: l'ipotesi di una gara in salsa teutonica è reale.

Gara stranamente abulica quella tra Lipsia e Rangers, quanto basta alla squadra di Tedesco per mettersi in una posizione di vantaggio in vista del ritorno in programma tra una settimana a Glasgow.

I tedeschi sfruttano il fattore campo grazie al sinistro al volo di Angeliño, abile nel capitalizzare al massimo una respinta della difesa avversaria. Sullo 0-0 clamoroso errore a porta vuota di Nkunku, bravo a saltare McGregor ma pessimo nella conclusione.

Basta un minuto all'Eintracht per passare a Londra nella casa del West Ham: cross di Santos Borré e incornata vincente di Knauff che gela i tifosi inglesi.

Bowen centra il palo, a differenza di Antonio che pareggia con un tocco ravvicinato valevole l'undicesimo goal in stagione. A freddare nuovamente Areola è però Kamada, con un tap-in successivo ad una parata disperata dell'ex portiere del Real Madrid. Il giapponese colpisce il montante con un bel tiro a giro, Benrahma va vicino al 2-2 con un gran tiro dalla distanza che si scontra col secondo legno di serata. C'è tempo anche per il terzo: nel recupero è ancora Bowen, in rovesciata, ad essere fermato dalla traversa.

EUROPA LEAGUE, LE SEMIFINALI D'ANDATA

LIPSIA-RANGERS 1-0 [85' Angeliño]

WEST HAM-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2 [1' Knauff (E), 21' Antonio (W), 54' Kamada (E)]