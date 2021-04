Europa League, andata quarti - Pari Arsenal, vincono United e Villarreal

I risultati di serata: a Londra non basta Pepé, Rashford e Fernandes stendono il Granada, ok gli spagnoli a Zagabria.

Non soltanto il successo della Roma nella serata d'andata dei quarti di finale di Europa League.

Serata complicata per l'Arsenal, che con lo Slavia Praga deve attendere l'86' per sbloccare: segna Nico Pepé a cinque minuti dal termine, dopo una lunga serie di occasioni sprecate, ma non basta perché al 94' su azione da corner lo Slavia pareggia i conti.

Il Manchester United riesce a strappare la vittoria sul campo del Granada, in una partita caratterizzata anche da un'invasione di campo che ha fatto il giro del web. A decidere un goal di Marcus Rashford nel primo tempo e un rigore di Bruno Fernandes nel finale.

Successo in trasferta anche per il Villarreal dello specialista di coppa Unai Emery: basta un rigore di Gerard Moreno sul finire del primo tempo per battere la Dinamo Zagabria, che avrà bisogno di un'altra rimonta dopo quella sul Tottenham.

EUROPA LEAGUE, ANDATA QUARTI DI FINALE

AJAX-ROMA 1-2 [39' Klaassen (A), 57' Pellegrini (R), 87' Ibanez (R)]

ARSENAL-SLAVIA PRAGA 1-1 [86' Pepé (A), 90+4' Holes (S)]

DINAMO ZAGABRIA-VILLARREAL 0-1 [44' rig. Moreno]

GRANADA-MANCHESTER UNITED 0-2 [31' Rashford, 90+1' rig. Bruno Fernandes]