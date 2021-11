Europa League, risultati 4ª giornata - West Ham vicino agli ottavi

Si comincia a delineare la situazione dei gironi di Europa League, con le prime qualificate, retrocesse ed elimintate. E' del girone A la prima, ed unica, squadra sicura di giocare gli ottavi: il Lione batte lo Sparta Praga e passa tra le migliori sedici. Rangers, Brondy e gli stessi cechi ancora in ballo per il secondo posto e il terzo.

Nel gruppo B, invece, non cambia niente dopo il quarto turno: solo pareggi, che portano lo Sturm Graz al primo punto, ma anche all'impossibilità di giocare gli ottavi, aritmeticamente. Monaco favorito, ma occhio a Real Sociedad e PSV.

Nel C una rimonta roboante per il Napoli, che schianta il Legia Varsavia con quattro reti diventando la favorita per il primo posto.

Anche il girone D ha ora una sua favorita: è l'Eintracht, che supera ad Atene 2-1 l'Olympiacos prendendosi la vetta grazie all'ex milanista Hauge.

La Lazio ha una grande chance nell'E dopo il pari tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca: contro il Marsiglia è la gara dell'anno.

In attesa dei gruppo F e G, entrambi previsti alle 21, nell'H il West Ham ha visto gli ottavi di finale sfumare nel finale: serve ancora l'aritmetica dopo l'autorete di Soucek per il 2-2 finale in casa del Genk.

GIRONE A

BRONDBY-RANGERS 1-1 [46' aut. Balogun (B), 77' Hagi (R)]

LIONE-SPARTA PRAGA 3-0 [61' e 64' Slimani]

GIRONE B

MONACO-PSV EINDHOVEN 0-0

REAL SOCIEDAD-STURM GRAZ 1-1 [38' Jantschert (S), 53' Sorloth (R)]

GIRONE C

LEGIA VARSAVIA-NAPOLI 1-4 [10' Emreli (L), 51' Zielinski (N), 75' Mertens (N), 79' Lozano (N), 90' Ounas (N)]

LEICESTER-SPARTAK MOSCA ore 21

GIRONE D

OLYMPIACOS-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2 [12' El Arabi (O), 16' Kamada (E), 92' Hauge (E)]

ANVERSA-FENERBAHCE ore 21

GIRONE E

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSCA 1-1 [43' Feghouli (G), 73' Kamano (L)]

MARSIGLIA-LAZIO ore 21

GIRONE F

BRAGA-LUDOGORETS ore 21

STELLA ROSSA-MIDTJYLLAND ore 21

GIRONE G

BAYER LEVERKUSEN-BETIS ore 21

FERENCVAROS-CELTIC GLASGOW ore 21

GIRONE H

GENK-WEST HAM 2-2 [5' Paintsil (G), 59' e 83' Benrahma (W), 88' Soucek (W)]

DINAMO ZAGABRIA-RAPID VIENNA ore 21