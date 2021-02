Europa League, Real Sociedad-Manchester United all'Allianz Stadium di Torino

Real Sociedad-Man United, andata dei sedicesimi di Europa League, causa emergenza Covid si disputerà in campo neutro all'Allianz Stadium di Torino.

La casa della Juve teatro dell'Europa League. Accadrà il 18 febbraio, per l'andata dei sedicesimi di finale tra Real Sociedad e Manchester United che si disputerà in campo neutro all'Allianz Stadium.

La scelta di Torino è legata all'emergenza Covid, in particolare alle limitazioni imposte dalla Spagna sui voli provenienti dal Regno Unito in virtù della nuova variante del virus nata proprio in UK. Uno scenario che ha costretto l'UEFA a correre ai ripari, adoperandosi per individuare una sede alternativa.

Questo l'annuncio della Real Sociedad, che conferma la sede del match attraverso una nota ufficiale.