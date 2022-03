Europa League, quarti: le qualificate e le possibili avversarie dell'Atalanta

Si avvicina l'ultimo atto dell'Europa League, dopo la chiusura degli ottavi di finale. Ad aprile via ai quarti del torneo, con le ultime otto squadre rimaste in gioco. Tra queste anche l'Atalanta, rappresentante italiana in territorio continentale dopo le eliminazioni di Inter e Juventus e in attesa della Roma.

L'Atalanta, retrocessa dalla Champions, ha superato i sedicesimi contro l'Olympiacos e dunque gli ottavi contro il Bayer Leverkusen: ora attende di conoscere l'avversaria nei quarti del torneo, con il sorteggio di scena venerdì 18 marzo. Nessun paletto: la Dea può affrontare qualsiasi squadra tre le sette qualificate.

EUROPA LEAGUE, LE QUALIFICATE AI QUARTI

Atalanta Braga Lipsia Barcellona Rangers Francoforte/Betis Lione/Porto West Ham/Siviglia

CHI AFFRONTA L'ATALANTA NEI QUARTI?

Il sorteggio porterà l'Atalanta di Gasperini a conoscere l'avversaria dei quarti di Europa League 2022 in programma il 7 e il 14 aprile. Solamente dopo l'urna le squadre sapranno se dovranno disputare in casa l'andata o il ritorno e viceversa.

Diversi i pericoli per l'Atalanta: non esistono paletti, ragion per cui la Dea potrebbe incontrare qualsiasi squadra tra le altre sette qualificate ai quarti del torno. Occhio ovviamente a Barcellona e Lipsia, quest'ultima avanti dopo l'esclusione dello Spartak Mosca, ma hanno mostrato un'ottima forma anche Braga e Rangers.