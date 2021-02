Europa League, le possibili avversarie di Milan e Roma agli ottavi

Napoli eliminato, saranno Milan e Roma a giocare gli ottavi di Europa League: ecco quali possono essere gli avversari della nuova fase.

Il Napoli non è riuscito a rimontare la sconfitta dell'andata contro il Granada. Milan e Roma invece hanno eliminato rispettivamente Stella Rossa e Braga e potranno così confrontarsi con gli ottavi di finale della competizione. Si comincia a fare sul serio.

Entrambe tra le favorite per la vittoria finale, Milan e Roma dovranno però fare i conti con diverse squadre che hanno un potenziale da Champions e dunque da vittoria del titolo a maggio. Il sorteggio in programma a febbraio regalerà ad entrambe la propria sfidante.

Non ci sono paletti nel sorteggio degli ottavi di finale, ragion per cui le squadre dello stesso paese possono affrontarsi, così come quelle retrocesse dalla Champions prima dei sedicesimi e le compagini con il maggior punteggio ranking. Dunque possibile anche lo scontro Milan-Roma nella prossima fase.

MILAN E ROMA, LE POSSIBILI AVVERSARIE

Oltre al possibile confronto tutto italiano, se questo non dovesse avvenire, alcune squadre appaiono decisamente da evitare, nonostante sia Milan che Roma vogliano conquistare l'Europa League e dunque saranno costrette ad affrontare man mano le migliori squadre del torneo.

Discontinua in campionato, il Tottenham di Mourinho ha però una rosa di tutto rispetto e in Europa League si presenta come una delle squadre in prima fila per il titolo alla pari di Manchester United, Arsenal, Ajax e la sempre pericolosissima Shakhtar Donetsk. Le mine vaganti sembrano essere Dinamo Kiev, Villarreal e lo stesso Granada.

Occhio però anche allo Slavia Praga e allo Young Boys, che a sorpresa hanno eliminato due squadre d'elite come Bayer Leverkusen e Leicester. Dentro anche il Olympiacos, habituè delle fasi finali di Champions ed Europa League, e una Dinamo Zagabria sempre più presente tra le migliori compagini del Vecchio Continente.