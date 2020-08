Europa League, le partite in chiaro: dove vedere Inter-Getafe e Siviglia-Roma?

Torna l'Europa League con Inter-Getafe e Siviglia-Roma: tutto sulla programmazione in chiaro delle due partite.

Messa in archivio la , è l' a fare capolino nelle case di tutti gli appassionati: due le squadre italiane ancora in corsa, l' e la , impegnate nell'ottavo in gara secca rispettivamente contro e .

I primi a scendere in campo in quel di Gelsenkirchen in saranno i nerazzurri, alle ore 21 di stasera, mentre i giallorossi saranno di scena a Duisburg alle 18.55 di domani.

Ma sarà possibile guardare questi due incontri in chiaro oltre alla classica programmazione prevista su Sky? La risposta è 'ni': stasera, infatti, su Tv8 verrà trasmessa la Diretta Goal con le immagini salienti alternate di Inter-Getafe e -LASK Linz. Collegamento a partire dalle 20.30, dopo le 23 sarà possibile gustarsi gli highlights di tutte le gare di giornata.

Il giorno successivo, invece, non è prevista nessuna diretta per Siviglia-Roma in quanto, come da accordi presi in precedenza, Tv8 può trasmettere soltanto una partita o, in alternativa, una Diretta Goal (che andrà in onda il giorno precedente).