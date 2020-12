Europa League, oggi i sorteggi dei sedicesimi: le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma

Milan, Napoli e Roma non vedono l'ora di conoscere le proprie avversarie ai sedicesimi di Europa League: tutte e tre sono teste di serie.

Il giorno dei sorteggi dei sedicesimi di finale di è arrivato. Oggi alle 13 le squadre coinvolte ancora nella competizione conosceranno il loro futuro nel prossimo turno, il primo con gli scontri ad eliminazione diretta.

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League si terrà oggi al Quartier Generale della UEFA a Nyon, in , sùbito dopo quello di , che inizierà alle 12. Queste le due urne del sorteggio, ci sono ovviamente anche alcune squadre retrocesse dai gironi di Champions League.

Teste di serie: , , , , , , , , , , , , Bruges, , Donetsk e .

Altre squadre

Non teste di serie: Anversa, , Braga, Granada, , Slavia Praga, , , Krasnodar, , , , , Molde, Wolfsberger e Maccabi Tel Aviv.

Pochi e chiarissimi paletti per quanto riguarda il sorteggio: le squadre saranno accoppiate contro una squadra dell'altra urna e nessuna squadra potrà affrontare un club dello stesso girone di Europa League o della stessa nazione.

Partono da una situazione favorevole le tre italiane, tutte teste di serie. Hanno in sostanza le stesse possibili avversarie ai sedicesimi di finale, tranne che per la squadra affrontata già nel girone: il Milan non può affrontare il Lille, il Napoli la Real Sociedad e la Roma lo Young Boys.

Quindi è possibile fare praticamente lo stesso discorso per tutte e tre. Sicuramente da evitare il Lille per Napoli e Roma, così come la Real Sociedad per Milan e Roma. Pericolose, e parecchio, il Salisburgo, il Benfica, la Dinamo Kiev e l'Olympiacos.

Molto più abbordabili i possibili accoppiamenti con squadre come il Wolfsberger, il Maccabi, l'Anversa, il Molde e lo Slavia Praga. Queste, nel complesso, le possibili avversarie per ognuna delle tre italiane:

LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL MILAN

Stella Rossa

Dinamo Kiev

Krasnodar

Salisburgo

Olympiacos

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL NAPOLI

Stella Rossa

Dinamo Kiev

Krasnodar

Salisburgo

Olympiacos

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Lille

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA