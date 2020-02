Notte di Europa League super per Hagi: doppietta in Rangers-Braga

Ianis Hagi, ex Fiorentina, si prende la scena nei sedicesimi d'andata di Europa League: due goal nella rimonta dei Rangers sul Braga.

Bocciato dalla e protagonista in . E' la notte di Ianis Hagi, ex viola, che ha trascinato i nei sedicesimi d'andata.

Il fantasista rumeno classe '98, figlio d'arte del grande Gheorghe, con una doppietta ha dato il là alla rimonta degli uomini di Steven Gerrard nel rocambolesco 3-2 contro il Braga.

Hagi junior, sullo 0-2 in favore dei portoghesi, prima ha accorciato le distanze con un tiro da fuori e poi - dopo il 2-2 di Aribo - ha trovato la rete del sorpasso con una punizione deviata.

Nel 2018 la Fiorentina decise di non puntare più su di lui, cedendolo a titolo definitivo per 2 milioni con percentuale del 30% sulla futura rivendita al Viitorul Constanța. La squadra da cui lo acquistarono, nel 2016, per la stessa cifra.

La scorsa estate i rumeni lo hanno venduto per 4 milioni al , che a sua volta lo ha girato in prestito ai Rangers nella finestra di gennaio. Fino alla magica notte europea.