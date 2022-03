Europa League, finale a Siviglia senza club di casa: fuori sia il Betis che il Siviglia

Finale a Siviglia, senza squadre di Siviglia. Gli ottavi di Europa League regalano un doppio verdetto piuttosto sorprendente: nella stessa sera, allo stesso turno, escono entrambi i club della città che ospiterà la finale.

L’eliminazione più clamorosa è senza dubbio quella della specialista dell’Europa League, campione per 6 volte tra il 2005 e il 2020. Dopo l’1-0 in casa all’andata, il club di Lopetegui non potrà giocare la finale al Sanchez Pizjuan, il proprio stadio, per ‘colpa’ del West Ham.

Gli Irons son riusciti a equilibrare i conti e poi portare la partita ai supplementari, dove è stato decisivo una goal di Yarmolenko. 2-0 al London Stadium per la squadra di Moyes, che fa fuori la favoritissima.

Fuori ai supplementari anche il Betis, che aveva perso l’andata in casa 1-2 contro l’Eintracht Francoforte, ma era riuscito a riprendere per i capelli la partita all’89’ con Borja Iglesias, mandando tutto ai supplementari.

All’ultimo respiro, poi, l’uscita a vuoto del portiere Silva ha condannato gli uomini di Pellegrini: deviazione fortuita e palla beffardamente in rete. Eintracht ai quarti.

Sfumata l'occasione di vincere la finale in casa per una. Sfumata l'occasione di vincere in casa dei rivali per l'altra. Siviglia e Betis, unite dallo stesso destino beffardo.