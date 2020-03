Europa League, Eintracht-Basilea: andata e ritorno a Francoforte

Andata e ritorno di un ottavo di finale... nello stesso stadio. Una situazione inedita e per certi versi storica, così com'è storica l'emergenza Coronavirus che il mondo intero sta fronteggiando.

Un'emergenza che ricade anche sul mondo del pallone, tanto da portare e ad accordarsi con l'UEFA per disputare entrambi i match dell'incrocio ad eliminazione diretta a Francoforte.

ℹ️ Subject to further unforeseeable developments, the return leg against @FC_Basel_en will also be played in Frankfurt. Given the current situation regarding the coronavirus, that game is also highly likely to be played behind closed doors. #SGEuropa pic.twitter.com/yYKF4S4JtY