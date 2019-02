Europa League, due turni di squalifica a Kondogbia: ammonizione volontaria

La UEFA ha inflitto due turni di squalifica da scontare in Europa League a Geoffrey Kondogbia: contro il Celtic si era fatto ammonire volontariamente.

Costerà carissimo il giallo rimediato da Geoffrey Kondogbia lo scorso 14 febbraio in occasione di Celtic-Valencia, andata dei sedicesimi di Europa League vinta dagli spagnoli con un comodo 0-2.

L'ex interista era diffidato e l'ammonizione gli ha consentito di salvaguardare la sua posizione per gli ottavi di finale, conquistati grazie all'1-0 del match di ritorno a cui ovviamente non ha preso parte per squalifica.

La UEFA ha però optato per una punizione esemplare: oltre a quello già scontato, Kondogbia dovrà osservare altri due turni di stop in quanto quel giallo è stato considerato 'volontario', teso ad evitare di non prendere parte allo step successivo. Salterà così tutte e due le gare previste per il 7 e 14 marzo contro i russi del Krasnodar.

Situazione che ricorda molto da vicino quella relativa a Sergio Ramos: lo spagnolo si è beccato un cartellino giallo nel finale di Ajax-Real Madrid, utile per non fargli giocare il ritorno del 'Bernabeu' e tornare a disposizione per gli eventuali quarti di finale, ipotecati grazie ad un 1-2 esterno.

Il capitano dei 'Blancos' aveva parzialmente ammesso tale stratagemma, inducendo l'UEFA ad aprire un'indagine sul suo comportamento. Nei prossimi giorni è atteso un provvedimento a riguardo.