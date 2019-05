Europa League al Chelsea, esulta il Lione: va ai gironi di Champions

La conquista dell’Europa League da parte del Chelsea, fa esultare il Lione. I transalpini volano ai gironi di Champions League.

Un 4-1 che non ammette repliche, un 4-1 che consente al di mettere in bacheca la seconda della sua storia e a Maurizio Sarri di vincere il suo primo importante trofeo. A Londra, sponda Blues, ci sono tutti i motivi per esultare dopo la vittoria di mercoledì sera contro l’, ma c’è anche un’altra squadra che ha tutto il diritto di gioire per il trionfo di Hazard e compagni: il .

Grazie al successo degli uomini di Sarri infatti, la compagine transalpina può ufficialmente festeggiare l’approdo ai gironi della prossima . L’OL si è infatti piazzato al terzo posto nell’ultima meritandosi un posto nella massima competizione continentale per club ma, nel caso in cui a vincere l’Europa League fosse stato l’Arsenal, sarebbe stato costretto a scivolare dalla qualificazione diretta al quadro principale del torneo ai preliminari.

Battendo il Chelsea, i Gunners, in quanto vincitori dell’Europa League, si sarebbero assicurati quel posto nei gironi di Champions che non si sono guadagnati attraverso il campionato (l’Arsenal si è piazzato al quinto posto in Premier a -1 dal ). Ad imporsi sono invece stati i Blues che in Premier si sono classificati terzi (ed erano quindi già qualificati per la Champions) ed hanno quindi riportato il tutto alla situazione stabilita dai piazzamenti nei rispettivi campionati.

L’Arsenal quindi la prossima stagione non giocherà la Champions League, ma sarà protagonista dell’Europa League, e il Lione può tirare un grosso sospiro di sollievo perché non sarà costretto a passare sotto le ‘Forche Caudine’ degli spareggi.

Una notizia accolta ovviamente con enorme piacere dal presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas, che attraverso Twitter si è subito complimentato con il Chelsea e con Bruno Genesio, il tecnico che in questa stagione ha guidato la squadra transalpina.

@OL @lequipe @Le_Progres @WYN_Chelsea_ Bravo à Chelsea pour cette belle victoire en EUROPA League merci à N’Golo et Olivier qui nous ont donné le bonheur de participer à la phase de groupe de C League . Bravo et Merci à Bruno pour cette formidable performance 3/4 CL#génésio — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 maggio 2019