Europa League 2022, le possibili avversarie dell'Atalanta nel sorteggio degli ottavi

Superati i playoff, attesa per il sorteggio degli ottavi: tutti i pericoli per l'Atalanta in vista della nuova fase ad eliminazione diretta.

Chiusi i sedicesimi di finale di Europa League, è tutto pronto per il sorteggio degli ottavi validi per il torneo 2021/2022. Le migliori sedici squadre della competizione proveranno a conquistare il titolo il prossimo maggio in quel di Siviglia, sede della finalissima. Sempre più vicina. Le otto squadre qualificate agli ottavi grazie ai primi posti ottenuti nella fase a gironi, verranno sorteggiate con le otto squadre qualificate dai sedicesimi di finale, che hanno visto in campo le retrocesse dalla Champions League e le seconde dei gruppi. Tra queste anche l'Atalanta di Gasperini. CONTRO CHI PUÓ GIOCARE L'ATALANTA? La squadra di Gasperini affronterà una delle teste di serie al sorteggio di Europa League, ovvero le prime classificate della fase a gironi. Stella Rossa (SER)

Eintracht Francoforte (GER)

Galatasaray (TUR)

Bayer Leverkusen (GER)

Lione (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Mosca (RUS)

West Ham (ING) QUALI SQUADRE NON PUÓ AFFRONTARE? Nel sorteggio di Nyon non ci saranno per l'Atalanta le squadre anch'esse passate dai playoff e qualificate agli ottavi dopo aver superato i sedicesimi. Siviglia

Lipsia

Porto

Da determinare

Da determinare

Da determinare

Da determinare