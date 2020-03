Europa League 2022, la finale sarà alla Puskas Arena: prima volta per Budapest

Non solo la finale di Champions League femminile a Torino, la UEFA ha confermato anche come sedi Finlandia, Olanda, Ungheria e Russia.

e lo Stadium ospiteranno la finale di femminile, ma non solo. Insieme all'annuncio della seconda finale italiana femminile dopo quella svoltasi a Reggio-Emilia qualche anno fa, la UEFA al termina della riunione odierna ha confermato anche le altre decisioni relative al biennio 2022-2023.

Grazie alla costruzione della moderna Puskas Arena, Budapest potrà finalmente essere protagonista di una finale di . Non era mai accaduto, nè in questa competizione, nè in Champions, nonostante l'importanza della città e del calcio ungherese diversi decenni fa.

Insieme a Budapest ospiteranno finali UEFA anche l' e in particolare Eindhoven, con la finale di Champions League femminile del 2023, la Finlandia, ovvero la Supercoppa europea a Helsinki nel 2022 e infine la , con quest'ultimo torneo in quel di Kazan.

Non sono state annunciate invece nuove date relative alla Champions League maschile, visto e considerando che queste erano già state confermate fino al 2023 da qualche mese: nel 2020 finale a Istanbul, nel 2021 a San Pietroburgo, nel 2022 a di Baviera e nel 2023 a Londra.

Tutte le decisioni prese dall'UEFA sulle finali 2022-2023:

• UEFA Europa League 2022: Puskás Aréna, Budapest, Ungheria

• UEFA Women’s Champions League 2022: Stadium, Torino,

• UEFA Women’s Champions League 2023: Stadium, Eindhoven, Olanda

• Supercoppa UEFA 2022: Helsinki Olympic Stadium, Finlandia

• Supercoppa UEFA 2023: Kazan Arena, Russia