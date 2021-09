Europa League 2021-2022 in chiaro: le partite in diretta su TV8 e streaming

La lista delle gare di Europa League 2021/2022 trasmesse in diretta tv e streaming: Napoli e Lazio impegnate nella fase a gironi.

Su Sky, DAZN, ma non solo. L'Europa League 2021/2022 è presente ancora una volta anche in chiaro, precisamente su TV8. Un modo per seguire in diretta e streaming le gare delle italiane, nella speranza delle stesse di poter trionfare in un torneo che manca ai club di Serie A da oltre un ventennio.

Napoli e Lazio sono le squadre impegnate nei gironi di Europa League, in attesa di capire se una o più squadre di Champions League (Atalanta, Milan, Inter e Juventus) scenderanno nella competizione in virtù di un terzo posto nel proprio ragguppamento.

Via via, in ogni caso, il giovedì di Europa League porterà ad una gara in chiaro di Napoli e Lazio da settembre a dicembre, quando si chiuderanno i gironi del torneo.

EUROPA LEAGUE SU MEDIASET, LE PARTITE IN CHIARO