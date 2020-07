Europa League 2020/2021: date e calendario

Prende forma l'Europa League 2020/2021: definite le date dei turni preliminari e della fase a gironi, finale prevista per il 23 maggio.

Il mese di agosto sarà bello denso di impegni per le squadre impegnate nelle competizioni continentali: il 5 e il 6 Inter e scenderanno in campo per l'ottavo di finale (in gara unica) contro e , con l'obiettivo di conquistare il pass per la Final Eight di Europa League che si terrà in .

La nuova edizione dell' partirà però un giorno prima della finale dell'edizione in corso: via il 20 agosto con i turni preliminari che si disputeranno fino all'1 ottobre, mentre tre settimane più tardi avrà inizio la fase a gironi.

Già sicuro di un posto il che vincendo la Coppa si è assicurato la partecipazione. In corsa per la qualificazione anche Roma, , e .

EUROPA LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: FASE A GIRONI

1ª giornata: 22 ottobre 2020

2ª giornata: 29 ottobre 2020

3ª giornata: 5 novembre 2020

4ª giornata: 26 novembre 2020

5ª giornata: 3 dicembre 2020

6ª giornata: 10 dicembre 2020

​EUROPA LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: SEDICESIMI DI FINALE

Andata: 18 febbraio 2021

Ritorno: 25 febbraio 2021

​EUROPA LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: OTTAVI DI FINALE

Andata: 11 marzo 2021

Ritorno: 18 marzo 2021

​EUROPA LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: QUARTI DI FINALE

Andata: 8 aprile 2021

Ritorno: 15 aprile 2021

​EUROPA LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: SEMIFINALI

Andata: 29 aprile 2021

Ritorno: 6 maggio 2021

​EUROPA LEAGUE 2020/2021, DATE E CALENDARIO: FINALE