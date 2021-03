Eurodeputato in Parlamento festeggia il Torino: "Amore per chi parte sfavorito"

Mick Wallace festeggia la pazzesca rimonta contro il Sassuolo parlando all'assemblea: "Una vittoria per gli sfavoriti".

L'amore per il Torino di Mick Wallace, ancora una volta, riempe pagine web e i cuori dei tifosi granata. L'europarlamentare irlandese, infatti, ha festeggiato il successo contro il Sassuolo, fondamentale per la cosa salvezza, nell'aula del Parlamento europeo.

Noto fan granata grazie alla sorella che vive da 35 anni a San Mauro Torinese, facente parte della città metropolitana di Torino, Wallace ha parlato con orgoglio dei granata in seguito alla pazzesca rimonta dei piemontesi contro il Sassuolo. Da 0-2 a 3-2 nell'ultima parte di gara.

Spesso allo Stadio Grande Torino, Wallace ci ha tenuto a citare il Torino proprio nel giorno più prezioso per gli irlandesi, ovvero San Patrizio, come ogni anno di scena il 17 marzo:

"È il giorno di San Patrizio, come ho già detto al presidente prima che iniziassimo, e gli irlandesi amano sempre chi parte sfavorito. E pochi minuti fa è appena accaduto che il Torino abbia battuto il Sassuolo in una partita incredibilmente importante di Serie A. Una vittoria per gli sfavoriti, e il fatto che accada proprio nel giorno di San Patrizio mi fa immensamente piacere".

Il parlamentare della Sinistra radicale (con Independents for change) aveva fatto scalpore nel 2019 quando aveva parlato all'assemblea con indosso la maglia del Torino. Su twitter ha spesso immortalato i grandi successi in Serie A del club.

Stavolta, con indosso la mascherina recante la bandiera della Palestina, Wallace non è intervenuto con i colori del Torino, ma è comunque diventato immediatamente virale grazie alle belle parole spese nei confronti della squadra di Nicola. Guarda caso nel giorno di San Patrizio.

Esultanza a distanza, per ora, in attesa di poter tornare allo stadio per festeggiare i goal del Gallo Belotti e del resto dei granata, per una fede particolare ma mai nascosta, anche in un luogo importante come il Parlamento europeo in quel di Bruxelles.