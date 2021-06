Euro Under 21, semifinali - Portogallo in finale

Il Portogallo batte la Spagna in semifinale e vola in finale. Affronterà la vincente tra Germania e Olanda.

Il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per la finale dell'Europeo Under 21. Ha battuto la Spagna con l'autogoal di Jorge Cuenca. Grande attesa per la seconda semifinale, quella tra Olanda e Germania.

SPAGNA-PORTOGALLO 0-1

Sfida aperta, combattuta e tirata quanto mai, quella tra Spagna e Portogallo Under 21. Alla fine ad avere la meglio è la squadra che ha eliminato gli Azzurrini nel turno precedente, dimostrando una forza ed una caparbietà non comune. Il goal che consegna la finale al Portogallo è però una autorete del difensore centrale Cuenca, che condanna la Spagna all'eliminazione da Euro Under 21.

La partita vive sul filo del rasaio per tutta la durata del match, con la Spagna che negli ultimi minuti prova in tutti i modi a trovare il goal del pareggio. Ma non c'è niente da fare: il Portogallo trova la sua terza finale degli Europei di categoria e si candida a questo punto seriamente ad una possibile vittoria finale.

IL TABELLINO

Marcatori: 80' aut. Cuenca

SPAGNA (4-3-3): Fernandez; Gil (46' Miranda), Mingueza, Cuenca, Cucurella; Garcia (76' Sancet), Zubimendi, Villar (82' Ruiz); Brahim Diaz (66' Pino), Puado, Gil.

PORTOGALLO (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Conté; Vitinha, Bragança (65' Romario), Fernandes (52' Florentino); Vieira (90' Pedro Pereira); Leao (65' Tomas), Dany Mota (65' Jota).

Ammoniti: Leao, Diaz

Espulsi: -

OLANDA-GERMANIA (calcio d'inizio alle ore 21.00)