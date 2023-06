L'attaccante del Leeds è impegnato nelle Final Four di Nations League e raggiungerà gli 'Azzurrini' il 19. Presenti anche Tonali e Scalvini.

Ora la lista dei 23 convocati della Nazionale Italiana per gli Europei Under 21 è ufficiale. Dopo le preconvocazioni dei giorni scorsi, la FIGC ha annunciato l’elenco dei 23 calciatori chiamati dal commissario tecnico Paolo Nicolato.

L’Italia parteciperà alla fase finale della 24ª edizioni dell’Euro Under 21, la seconda a 16 nazionali, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania.

Inserita nel Gruppo D con Francia, Svizzera e Norvegia, l’Italia si radunerà domani a Tirrenia e volerà a Cluj, in Romania, lunedì 19 giugno.

L’esordio è previsto 3 giorni più tardi, il 22 giugno contro la Francia, prima delle sfide contro la Svizzera domenica 25 giugno e la Norvegia mercoledì 28 giugno.

Nell’elenco dei convocati figurano anche il portiere del Bari Caprile e il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, rispettivamente in campo domenica nella finale dei play off di Serie B con il Cagliari e nello spareggio salvezza di Serie A con il Verona. Presente Bellanova, entrato in campo sabato sera nella finale di Champions League con il Manchester City e Wilfried Gnonto, attualmente aggregato alla Nazionale di Roberto Mancini per le Finali di Nations League e atteso nel ritiro dell’Under 21 lunedì 19 giugno.

Già inseriti nella lista dei preconvocati e confermati Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Sandro Tonali del Milan.

I 23 CONVOCATI DELL’ITALIA U21

PORTIERI: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

DIFENSORI: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

CENTROCAMPISTI: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).