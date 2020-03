Euro 2020, l'UEFA: "Nessun motivo per cambiare le date"

Un portavoce dell'UEFA si dice sicuro, l'Europeo e il suo calendario non saranno modificati causa coronavirus: "Siamo in contatto con le autorità".

in quarantena, in isolamento, calcio italiano sospeso, gare di rinviate, match di Champions a porte chiuse. Caos calendario dovuto alla pandemia coronavirus ed Europeo a rischio? No, secondo la federazione continentale, decisa a rispettare l'attuale l'ordine.

A Goal, un portavoce dell'UEFA si è detto sicuro che attualmente non ci sia nessuna intenzione, nè emergenza nel far slittare il torneo. Nè tantomeno annullarlo. Si segue la situazione con attenzione, ma per ora l'ipotesi di una rivoluzione del torneo itinerante 2020 non esiste.

"Non c'è motivo di cambiare nulla nel calendario. La UEFA è in contatto con le autorità locali e internazionali competenti in merito al coronavirus e al suo sviluppo".

Nessuna federazione nazionale avrebbe chiesto di rinviare il torneo previsto a giugno, visto e considerando come escludendo l' si giochi in ogni campionato europeo, seppur con qualche limitazione (porte chiuse) in paesi come e .

Per la , in caso di ritorno alla normalità in Italia, l'unico modo per poter recuperare le gare sospese sarebbe quello di giocare a giugno, ovviamente in caso di mancato accesso a quarti e semifinali europee delle squadre impegnate in Champions ed Europa League.

Tanti dubbi a cui è impossibile rispondere attualmente: solo dopo il periodo dell'Italia protetta il calcio italiano potrebbe ripartire, ma dovrà confrontarsi con le decisioni dell'UEFA riguardo Champions, Europa League e competizione itinerante che vedrà in teoria la prima gara in quel di .