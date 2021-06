Euro 2020, quali partite della fase finale saranno trasmesse dalla Rai

La programmazione ufficiale Rai degli ottavi di finale di Euro 2020 che scattano sabato 26 giugno, giorno di Italia-Austria.

Archiviata la fase a gironi, Euro 2020 si 'ferma' per un paio di giorni prima di ripartire con il piatto forte della competizione: la fase ad eliminazione diretta. Da sabato 26 giugno, infatti, iniziano gli ottavi finale che vedranno coinvolti le 16 squadre rimaste in lizza per contendersi il trono d'Europa. Otto sfide da dentro o fuori che decreteranno le migliori otto del continente.

QUALI PARTITE DELLA FASE FINALE SARANNO TRASMESSE DALLA RAI

La programmazione Rai Sport degli ottavi di finale verrà inaugurata sabato 26 giugno con il match Italia-Austria in programma a Wembley con calcio d'inizio fissato per le ore 21. Dei restanti ottavi di finale la Rai trasmetterà in chiaro altre tre sfide sempre alle ore 21:

Si comincia domenica 27 con Belgio-Portogallo (a Siviglia), si prosegue poi con Francia-Svizzera in programma lunedì 28 a Bucarest e, infine, Svezia-Ucraina martedì 27 a Glasgow.

Il 2 e il 3 luglio la Rai trasmetterà tutti e quattro i match dei quarti di finale, oltre alle semifinali in programmma il 6 e il 7 luglio, prima dell'atto conclusivo calendarizzato per l'11 luglio, ossia la finalissima che decreterà la nazionale campione d'Europa a Wembley.