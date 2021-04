Euro 2020, pubblico negli stadi italiani? Il Cts: "La UEFA ci dia tempo"

Il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, chiede tempo all'UEFA: "Ci lasci un po' più di tempo". Gravina chiede rassicurazioni a Draghi.

Continua il rebus riguardante la presenza del pubblico negli stadi ai prossimi Europei. Se già alcune sedi hanno confermato all'UEFA il loro via libera, ci sono ancora città come Roma che stanno prendendo tempo per capire l'andamento dell'epidemia da Covid-19.

Oggi a 'Radio Anch'io lo sport', ha parlato il coordinatore del Cts Franco Locatelli sulla riapertura degli stadi in vista degli Europei di calcio, Questo il suo parere e la richiesta all'UEFA:

"Sarebbe auspicabile che l'UEFA lasci un po' più di tempo perché è difficile fare una previsione per un evento che si terrà tra due mesi, auspico il massimo del dialogo sia con il sottosegretario Vezzali sia con la FIGC per avere un po' più di tempo per fare le valutazioni sulla percentuale degli spettatori e dei protocolli per la gestione di eventi come questi. Da parte nostra c'è la massima disponibilità. Se riuscissimo ad arrivare ai primi di maggio sarebbe più fattibile, il trend è in miglioramento ma fare delle previsioni a due mesi di distanza è impegnativo".

Il Cts ovviamente darà solo un parere sulla situazione sanitaria, poi toccherà al Governo prendere la decisione finale.

"Verrà fatto ogni sforzo sia per tenere la partita inaugurale all'Olimpico sia per permettere lo svolgimenti degli altri tre incontri come è stato ribadito dal ministro Speranza. Premesso che la decisione spetta alla politica, noi come Cts possiamo dare tutto il supporto tecnico possibile e c'è la massima disponibilità da parte nostra a valutare la presenza del pubblico".

Il presidente federale Gravina intanto ha scritto al premier Mario Draghi, chiedendo "di adoperarsi affinché l'Uefa possa confermare l'assegnazione dell'evento inaugurale" dell'Europeo "e delle successive gare previste nel nostro Paese".

Attualmente, otto paesi ospitanti hanno confermato le capienze degli stadi in base alle proprie proiezioni di un miglioramento della situazione sanitaria nelle loro nazioni a giugno e luglio. E sono San Pietroburgo, Budapest, Baku, Amsterdam, Bucarest, Copenaghen, Glasgow e Londra.

Le restanti quattro città (Monaco, Roma, Bilbao e Dublino) avranno tempo fino al 19 aprile per fornire ulteriori informazioni sui loro piani; le decisioni finali sulle partite in quelle città verranno prese in quella stessa data.