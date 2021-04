Euro 2020, pubblico negli stadi: arriva l'ok del Governo alla FIGC

Il Governo italiano è disponibile ad aprire lo stadio 'Olimpico' di Roma per le partite di Euro 2020. Gravina soddisfatto: "Ottimo risultato".

Il pubblico sta per tornare sugli spalti. E' finalmente arrivato l'ok del Governo alla riapertura dello stadio Olimpico di Roma per le partite di Euro 2020 in programma questa estate.

La risposta positiva alla richiesta dell'UEFA è arrivata alla FIGC, tramite una lettera inviata dal Ministro della Salute Speranza al presidente federale Gravina.

Nella stessa lettera si afferma che sarà il Cts a “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”.

La prima gara col pubblico sarà quindi Italia-Turchia, in programma l'11 giugno, poi toccherà a Italia-Svizzera il 16 giugno, Italia-Galles il 20 dello stesso mese e un quarto di finale il 3 luglio.

L'UEFA aveva chiesto una capienza pari almeno al 25%, ma al momento non è chiaro quanti spettatori potranno entrare allo stadio e con quali modalità. Il presidente Gravina però intanto incassa la prima apertura ufficiale da parte del Governo.