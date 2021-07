Euro 2020, chi sarà l'MVP? Da Jorginho a Sterling e Kjaer, i possibili vincitori

Cresce l'attesa per le semifinali di Euro 2020 e intanto ci si chiede chi sarà eletto miglior giocatore del torneo: ecco tutti i candidati.

Passo dopo passo fino al grande appuntamento. Il traguardo si avvicina per Italia , Spagna , Inghilterra e Danimarca . Le quattro nazionali sono a soli 90 minuti dalla finale di Wembley dell'11 luglio, match che mette in palio un posto sul tetto d' Europa . Un percorso lungo e faticoso, iniziato nel marzo 2019 e che si concluderà proprio nello stadio londinese con un anno di ritardo a causa del rinvio dello scorso anno per la pandemia.

Con la fase a eliminazione diretta che entra nel vivo, ci si interroga su chi possa aggiudicarsi il premio di MVP di Euro 2020 , ovvero di calciatore decisivo della competizione. Per i bookmaker i fari sono puntati di Raheem Sterling , autentico trascinatore dell'Inghilterra di Gareth Southgate con tre realizzate. Marcature pesantissime che hanno regalato il successo alla nazionale dei Tre Leoni contro Croazia e Repubblica Ceca nel Gruppo D , prima della firma che ha spianato la strada contro la Germania negli ottavi di finale. Con lui Harry Kane , che nel match contro l'Ucraina si è sbloccato - mettendo a segno una doppietta - e vuole trascinare negli ultimi 180 minuti la selezione inglese verso la vittoria di Euro 2020 .

Sulla strada dell'Inghilterra c'è la Danimarca , autentica rivelazione di questi Europei . Dopo l'avvio shock con il malore accusato da Eriksen in campo nel debutto al Parken di Copenaghen contro la Finlandia, la squadra di Kasper Hjulmand ha saputo compattarsi e conquistare passo dopo passo un posto tra le prime quattro. A trascinare i danesi il capitano e leader Simon Kjaer , capace di guidare dentro e fuori il campo i suoi compagni, e Kasper Dolberg . L'attaccante classe 1997 del Nizza è partito dietro a Poulsen nelle gerarchie di Hjulmand ma ha saputo scalare posizioni fino alla chance dal 1' contro il Galles negli ottavi. La doppietta realizzata contro Bale e compagni è valsa la conferma con la Repubblica Ceca: altra opportunità e altro gol, decisivo ai fini della qualificazione.

La vittoria contro il Belgio ha certificato la crescita dell'Italia di Roberto Mancini , che si candida seriamente alla vittoria finale. Il successo per 2-1 sui 'Diavoli Rossi' ha evidenziato ancora una volta l'importanza di Giorgio Chiellini . Il difensore della Juventus ha annullato Romelu Lukaku in una 'guerra' sportiva durata 90 minuti e ha confermato di essere indispensabile, nonostante la carta d'identità segni 37 anni da compiere il prossimo 14 agosto. A candidarsi per il premio di MVP di Euro 2020 c'è anche Lorenzo Insigne . Dopo aver vissuto la sua miglior stagione - a livello personale - all'ombra del Vesuvio, il capitano del Napoli si sta confermando anche con gli Azzurri. La rete contro il Belgio è un marchio di fabbrica: il numero 10 ha dimostrato di sapersi prendere le proprie responsabilità e guida la Nazionale in un match molto delicato come quello contro De Bruyne e compagni.

A ricoprire un ruolo di metronomo di questa Italia c'è Jorginho . Il centrocampista del Chelsea va a caccia del bis dopo la vittoria della Champions League con i Blues e sta disputando un Euro 2020 da urlo. I numeri dell'ex Napoli confermano il grande apporto che Jorginho offre sia in fase di costruzione che in quella difensiva. E dopo aver alzato al cielo la ' Coppa dalle grandi orecchie ', ora l'italo-brasiliano vuole portare a casa il secondo trofeo internazionale di fila e trionfare anche con la Nazionale. Un risultato che potrebbe regalargli anche la gioia personale del premio di miglior calciatore del torneo.

Martedì sera, l' Italia se la vedrà con la Spagna di Luis Enrique . Eccezion fatta per il roboante 5-0 contro la Slovacchia nell'ultima gara della fase a gironi, le ' Furie Rosse ' non hai mai realmente convinto durante questi Europei ma sono riuscite a guadagnare il pass per le semifinali. La ' Roja ' punta tutto su un centrocampo di qualità con il gioiello Pedri , agli Europei per la prima volta ma già in grado di prendere in mano la squadra nonostante i 19 anni ancora da compiere. Menzione speciale anche per Koke. Sono loro i candidati principali alla vittoria di miglior calciatore di Euro 2020 nel caso in cui la Spagna dovesse alzare al cielo il trofeo a Wembley. Gioventù e qualità al servizio di Luis Enrique e delle ' Furie Rosse ' per tentare l'impresa e tornare sul tetto d'Europa nove anni dopo il successo a Euro 2012.