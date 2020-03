Euro 2020 in dubbio, Mancini: "Avevo una lista quasi sicura di convocati"

Il commissario tecnico parla dlela possibilità di rinvio dell'Europeo e scherza: "Dovesse slittare di un anno, cambierebbero le cose...".

L'Europeo che è in programma tra giugno e luglio è sempre più in pericolo e la possibilità di spostarlo si fa largo di giorno in giorno. L'UEFA sarà chiamata a prendere presto una decisione.

Il Ct azzurro Roberto Mancini ha parlato a 'Novantesimo Minuto' su 'Rai Sport' della situazione dell' a riguardo, concentrandosi in particolare sui convocati. Quelli che sembravano sicuri, almeno fino al possibile spostamento.

"Avevo una lista di convocati abbastanza sicura, erano pronti. Avevo soltanto qualche dubbio da scioglieree all’ultimo. Se l'Europeo dovesse slittare di un anno, cambierebbero un po’ di cose... Chiellini avrà un anno di esperienza in più... Zaniolo? Non forzerò il suo rientro dall'infortunio, a prescindere da quando si giocherà".

Mancini è stato anche chiaro sul suo punto di vista riguardo il momento attuale del calcio italiano ed eurropeo.

“Bisogna lasciare a casa i giocatori, tutti. Sono professionisti e sanno cosa fare. Bisogna aspettare martedì per capire se l’Uefa vorrà rinviare l’Europeo o meno. Ci sono cose più importanti".

E sull'Europeo rinviato, il Ct non si dispera. Anzi: l'anno prossimo ci saranno comunque possibilità di viittoria.