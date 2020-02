Euro 2020, le anticipazioni sulla maglia dell'Italia: azzurra con colletto nero

Il sito 'Footy Headlines' ha pubblicato le prime immagini della maglia che indosserà l'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020 il prossimo giugno.

A meno di quattro mesi dal debutto allo stadio 'Olimpico' di contro la ecco svelata la maglia che indosserà l' di Roberto Mancini in occasione di .

Le prime immagini, come spesso accade in questi casi, sono state pubblicate dal portale specializzato 'Footy Headlines'. La maglia è stata realizzata da Puma ed è stata pensata sulla base della terza maglia presentata nell'ottobre del 2019 ed ispirata al Rinascimento.

💣🇮🇹 BREAKING: Italy EURO 2020 Home Kit Leaked: https://t.co/x13WJkxi2X — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 21, 2020

La prima maglia però non sarà verde ma azzurra, col collo a V ed il colletto nero come i bordi delle maniche su cui ci sarà anche la bandiera tricolore. Proprio come sulla maglia 'Rinascimento' anche in questo caso si intravede una grafica particolare con dei rombi.

La nuova divisa, come detto, verrà indossata dalla Nazionale di Mancini in occasione degli Europei in programma questa estate e dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo 20 marzo.