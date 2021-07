Euro 2020 un rimpianto per Izzo: “Mi ha fatto male non esserci, voglio tornare in Nazionale”

Ha giocato tre partite di qualificazione a Euro 2020, non è però riuscito a meritarsi una chiamata. Izzo: “Voglio la Nazionale, sono pronto”.

Un qualcosa di memorabile per chi vi ha preso parte, ovviamente un grande rimpianto per chi l’ha solo sfiorato. Euro 2020 ha consegnato un gruppo di 26 giocatori Azzurri alla storia e se per loro questa sarà una delle estati più belle della loro vita, probabilmente non lo stesso si può dire per chi ha sperato in una chiamata di Mancini che poi non è arrivata.

In questo ultimo gruppo rientra anche Armando Izzo, uno dei difensori più duttili e affidabili della Serie A, che proprio nel percorso di qualificazione ai Campionati Europei ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore.

Ha giocato tre partite, contro Liechtenstein, Finlandia e Armenia, ma la cosa non è bastata per entrare a far parte in pianta stabile del gruppo Azzurro.

Lo stesso Izzo, in un’intervista rilascia a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha ammesso che uno dei suoi obiettivi è quello di tornare a vestire la maglia della Nazionale.

“Mi ha fatto male non essere all’Europeo: voglio tornare in Nazionale giocando una grande stagione. Mi sento pronto”.

A rappresentare il Torino in Azzurro a Euro 2020 è stato Andrea Belotti.