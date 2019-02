Euro 2020, Italia-Bosnia Herzegovina si giocherà allo 'Stadium'

Italia-Bosnia Herzegovina, quarta gara delle qualificazioni ai prossimi Europei, si giocherà l'11 giugno nello stadio della Juventus.

La Nazionale torna all'Allianz Stadium di Torino. L'impianto di proprietà della Juventus è stato scelto dalla FIGC per Italia-Bosnia Herzegovina, gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2020.

La partita è in programma il prossimo 11 giugno e oltre ai tanti juventini azzurri dovrebbe vedere tra i protagonisti anche il bianconero Miralem Pjanic e il bomber della Roma, Edin Dzeko.

Prima della gara contro la Bosnia Herzegovina, sempre per le qualificazioni ai prossimi Europei, l'Italia sarà impegnata a marzo contro Finlandia (stadio 'Friuli' di Udine) e Liechtenstein (stadio 'Tardini' di Parma) mentre l'8 giugno sarà ospite della Grecia.

Per l'Italia di Mancini non sarà la prima volta allo 'Stadium' dato che nel giugno del 2018 gli Azzurri affrontarono l'Olanda proprio a Torino, pareggiando per 1-1 con goal di Simone Zaza.

Prima di allora la Nazionale aveva giocato altre tre volte nello stadio della Juventus collezionando una vittoria (contro la Repubblica Ceca nel 2013) e due pareggi contro Inghilterra (2015) e Spagna (2016).